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Украинцам будет труднее получить убежище в Италии: Рим принял важное решение

5 октября, 09:46

Украину внесли в список стран, мигрантов из которых будут считать не имеющими права на защиту,

Рим, Италия

Рим, Италия / Фото: Depositphotos

Италия представила список "безопасных стран", мигрантов из которых будут считать не имеющими права на защиту, и будут депортировать, если они не предоставят доказательств, что их жизни действительно что-то угрожает. Список представил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

В этом списке есть 13 стран, среди них – Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

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По словам Ди Майо, мигранты из этих стран составляют треть из тех, кто просит об убежище в Италии.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных искателями из этих стран, "примерно от двух лет до четырех месяцев", добавил Ди Майо. По его словам, принятие этого списка является "первым шагом", после которого должно увеличиться количество депортаций искателей убежища, которые получили отказ.

Напомним, Франция и Италия призвали создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов на территории ЕС из-за того, что количество людей, въезжающих в Европу, растет.

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Италия мигранты Украина

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