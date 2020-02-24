Украинский художник стал "Человеком года" в Польше: фото его работ

Украинец Василий Нецько победил в конкурсе "Человек года-2019" в Гданьском повяте Польши. Это уже второе высокое признание вклада украинцев в Польше после победы Екатерины Бродовской.

Конкурс проводился польским изданием Dziennik Bałtyckи, чтобы отметить успехи в пяти областях деятельности: "Наука", "Бизнес", "Благотворительная и общественная деятельность", "Политика, самоуправление и деятельность в местных общинах " и " Культура".

В последней и победил украинский художник и культурист Нецько. Как сказано в разделе конкурса, украинца номинировали за "универсальный талант и способность сочетать, казалось бы, несовместимые сферы".

"Он – украинский художник, мастер народного творчества, который учился во Львовской национальной академии искусств. Он также титулованный спортсмен, занимается бодибилдингом, является высоко ценимым личным тренером и массажистом", – говорится на сайте организаторов.

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Отмечается, что сам Нецько родом из Тернополя, но с 2015 года он живет и работает в Польше.

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Любопытно, что всего в Гданьском повяте за звание "Человека года-2010" в области "Культура" боролись восемь кандидатов, включая украинскую художницу Марту Зварыч, которая заняла второе место.

Напомним, в прошлом году власти Польши предоставили гражданство украинцу Андрею Сыроватскому и его семье за то, что он, рискуя своей жизнью, летом 2019 года спас потерпевших вследствие ДТП.

Мы также писали, что в 2020 году Польша намерена разработать новую миграционную стратегию, что может напрямую коснуться украинских заробитчан в этой стране.

Также недавно Нацбанк Польши посчитал официальное количество украинских работников в стране:

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