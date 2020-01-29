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Украинское судно село на мель и заблокировало движение по Дунаю: видео

29 января, 19:57

Вместе с украинским буксиром с баржей застряли еще 15 судов

Украинское судно село на мель в Болгарии. Капитан буксира с баржей не рассчитал глубину Дуная на этом участке. И полностью заблокировал движение по реке. Вместе с ним застряли еще 15 судов. Пока неизвестно, какой груз они перевозили и когда рейсы восстановят. Дунай – важный транспортный маршрут для нефтепродуктов. А также для экспорта зерна из Восточной в Западную Европу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина возвращает отряд морской охраны на Дунай. Как сообщается, корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов. Корабли будут обеспечивать охрану государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

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Возможно, после этого количество таких случаев, как недавний, когда пограничники с погоней задержали в Одесской области катер, нарушивший границу, станет меньше. Тогда гражданин Румынии заявил, что не сориентировался и случайно зашел в часть Дуная на территории Украины.

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Болгария Дунай судно

Источник: Сегодня

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