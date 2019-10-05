Украина возвращает отряд морской охраны на Дунай: подробности, фото

Корабли будут обеспечивать охрану государственной границы на речном участке и в части Черного моря

В Измаиле Одесской области начались мероприятия по развертыванию отряда морской охраны на Дунае. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщается, корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов. Уже назначен командир отряда – капитан 1 ранга Олег Шикша, который руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в 2015-2017 годах.

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Корабли будут обеспечивать охрану государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

"Воссозданнный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе напомнили, что в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Вооруженных сил Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). Корабли и катера ежедневно выполняли задачи по охране государственной границы Украины на Дунае – от стыка границ трех государств (Украины, Молдовы и Румынии) к выходу в Черное море.

В начале 2000-ых Измаильская БРСКР была расформирована. Ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда Морской охраны. Потом был создан Измаильский отряд морской охраны, который существовал до 2011 года. В рамках одной из реформ службы Измаильский отряд морской охраны был расформирован. И уже в 2019 году Кабинет министров Украины своим распоряжением образовал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, в Одесской области спустили на воду Дуная корабль Морской охраны из проекта 1204 "Шмель", – судно BG82 "Лубны", которое будет дислоцироваться в Измаиле.

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