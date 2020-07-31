Украли и отпилили голову: в Польше изувечили памятник маршалу СССР

Вандалы бросили искореженную медную статую Константина Рокоссовского в поле в городе Легница

Правоохранительные органы Польши разыскивают осквернителей, которые украли и обезглавили памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому, что может придать новый импульс спору Москвы и Варшавы о причинах Второй мировой войны.

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Как сообщает портал Nasze Miasto, отлитая из меди скульптура была частью экспозиции Музея меди, который расположен под открытым небом на советском военном кладбище в городе Легница.

О ее пропаже стало известно в ночь на 30 июля. Предположительно, вандалы взломали кладбищенские ворота и через них вынесли памятник.

Позже днем "Рокоссовского" обнаружили в поле в Легнице. При этом статуя была значительно повреждена – у нее отсутствовали голова и булава.

Сейчас полицейские ищут как вандалов, так и части статуи.

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На случившегося уже отреагировала Россия – как сообщает "Интерфакс", обстоятельства кражи памятника выясняют посольство РФ в Варшаве и консульство в Познани.

"По результатам будем определяться с дальнейшим действиями", – заявили в российской дипмиссии.

Стоит отметить, что во времена Второй мировой войны Рокоссовский командовал войсками 1-го Белорусского фронта Красной Армии, которые освободили Польшу от нацистов. Но позже именно он стал представителем сталинского режима, который после войны оккупировал страну.

Памятники советским военачальникам регулярно подвергаются атакам вандалов и в других странах. Например, в чешской столице Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу так часто обливали краской, что местные власти решили его демонтировать. Позже чешские спецслужбы сообщили, что в отместку за это Россия пыталась отравить трех местных чиновников.

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А в мае в одном из районов болгарской Софии решили переместить памятник "советским освободителям Болгарии".

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