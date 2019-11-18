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Упрощение визового режима между Беларусью и ЕС: в Брюсселе сделали заявление

18 ноября, 11:24

Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в Официальном журнале ЕС.

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении", - говорится в документе.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Упрощение визового режима предполагает снижение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сильно ужесточил риторику относительно России и посоветовал Кремлю "не вякать" на белорусов. Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не вступит в военный союз с Россией.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

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ЕС Беларусь визы

Источник: ТАСС

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