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Ураган в Польше: десятки тысяч домов остались без света, опубликованы фото

Сегодня, 13:35

Ураганный ветер на юге Польши вызвал серьезные разрушения

Ураган в Польше: десятки тысяч домов остались без света, опубликованы фото Евросоюз Ураганный ветер на юге Польши вызвал серьезные разрушения

В Польше из-за сильного ветра были ранены три человека, а десятки тысяч домов остались без электроснабжения.

Как стало известно, два человека были ранены после того, как на их автомобиль упало сломанное дерево. Также из-за падения дерева пострадала 60-летняя женщина, которую госпитализировали, сообщает телеканал TVN24.

По данным спасателей, чаще всего последствиями урагана были сломанные ветки деревьев на улицах, а также повреждения линий электропередачи.

"Без электричества оставались почти 150 тысяч жителей. Ремонтные работы продолжаются без остановки", – заверила представитель Правительственного центра безопасности Польши Анна Адамкевич.

В свою очередь, представитель Государственной пожарной службы Польши Павел Фронтчак заявил, что "сильный ветер вызвал повреждение крыш более 100 домов в основном на юге Польши, 20 крыш сорвало полностью".

10 марта Институт метеорологии и водного хозяйства предупредил поляков о неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре, который ожидается в Поморском, Западнопоморском, Малопольском, Подкарпатском, Свентокшиском, Любельском и Мазовецком воеводствах.

Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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Тег Польша, ветер, ураган

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