Ураган в Польше: десятки тысяч домов остались без света, опубликованы фото
Ураганный ветер на юге Польши вызвал серьезные разрушения
В Польше из-за сильного ветра были ранены три человека, а десятки тысяч домов остались без электроснабжения.
Как стало известно, два человека были ранены после того, как на их автомобиль упало сломанное дерево. Также из-за падения дерева пострадала 60-летняя женщина, которую госпитализировали, сообщает телеканал TVN24.
По данным спасателей, чаще всего последствиями урагана были сломанные ветки деревьев на улицах, а также повреждения линий электропередачи.
"Без электричества оставались почти 150 тысяч жителей. Ремонтные работы продолжаются без остановки", – заверила представитель Правительственного центра безопасности Польши Анна Адамкевич.
В свою очередь, представитель Государственной пожарной службы Польши Павел Фронтчак заявил, что "сильный ветер вызвал повреждение крыш более 100 домов в основном на юге Польши, 20 крыш сорвало полностью".
10 марта Институт метеорологии и водного хозяйства предупредил поляков о неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре, который ожидается в Поморском, Западнопоморском, Малопольском, Подкарпатском, Свентокшиском, Любельском и Мазовецком воеводствах.
Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.
Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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