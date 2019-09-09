Урсула фон дер Ляйен одобрила состав новой Еврокомиссии: подробности

Совет ЕС должен утвердить список в соответствии со статьей 17 Договора о Европейском Союзе

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Следующая руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила предварительный перечень будущих еврокомиссаров, предоставленный ей Советом ЕС. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Фон дер Ляйен приняла решение после проведения в последние недели серии формальных интервью с кандидатами в еврокомиссары.

В частности, одобрен следующий список:

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Австрия: Йоханнес Хан

Бельгия: Дидье Рейндерс

Болгария: Мария Габриэль

Хорватия: Дубравка Шуйца

Кипр: Стелла Кириакидес

Чехия: Вера Юрова

Дания: Маргрете Вестагер

Эстония: Кадри Симсон

Финляндия: Ютта Урпилайнен

Франция: Сильви Голар

Греция: Маргаритис Схинас

Венгрия: Ласло Трочани

Ирландия: Фил Хоган

Италия: Паоло Джентилони

Латвия: Валдис Домбровскис

Литва: Виргиниюс Синкявичюс

Люксембург: Николя Шмит

Мальта: Хелена Далли

Нидерланды: Франс Тиммерманс

Польша: Януш Войцеховский

Португалия: Элиза Феррейра

Румыния: Рована Пламб

Словакия: Марош Шефчович

Словения: Янез Ленарчич

Швеция: Ильва Йоханссон

Теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Завтра избранный президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявит о распределении портфелей и о том, как она намерена организовать работу следующей Европейской комиссии.

Затем Европейский парламент должен дать свое согласие на состав всей комиссии, включая президента и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. Этому предшествуют слушания будущих комиссаров в соответствующих парламентских комитетах. Как только Европейский парламент дает свое согласие, Европейский совет официально назначает Европейскую комиссию в соответствии со статьей 17 Договора о ЕС.



Как известно, трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.

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