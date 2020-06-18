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Усиление ракетного потенциала России: НАТО согласовал пакет ответных мер

18 июня, 02:46

Елена Вус Елена Вус

Несколько союзников объявили о покупке систем Patriot, а также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в ответ на увеличение арсенала российских ракет и дестабилизирующее поведение РФ.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам встречи министров обороны стран Альянса, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что в прошлом году развертывание Россией ракет SSC-8 привело к распаду Договора о РСМД и отметил испытание Россией системы баллистических ракет воздушного базирования.

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"Мы также наблюдаем в течение многих лет безответственную российскую ядерную риторику, направленную на запугивание и угрозу союзникам по НАТО. Поведение России является дестабилизирующим и опасным", – подчеркнул генсек.

"Сегодня на нашей встрече министры обсудили эти вызовы и согласовали сбалансированный пакет политических и военных элементов. Он включает в себя укрепление нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил Столтенберг.

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Он пояснил, что несколько союзников объявили о покупке систем Patriot, а также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.

Также, по его словам, министры договорились адаптировать разведки и систему военных учений к новым условиям.

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"НАТО не будет отражать дестабилизирующее поведение России. Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", – заявлял ранее генсек.

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