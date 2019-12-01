В аэропорту Берлина застряли почти полсотни украинцев

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Сегодня из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту Шьонефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин – Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин – Киев" авиакомпании Wizzair.

Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Германии.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", – говорится в сообщении.

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Для избежания подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности в отношении проверки ручного груза требуют тщательной проверки.

Ранее венгерская авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет десятерым украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев.

Ранее мы также писали, как в Японии почти две тысячи человек застряли в аэропорту из-за тайфуна. Кроме этого, в аэропорту Барселоны отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

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