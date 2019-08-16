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В Японии почти две тысячи человек застряли в аэропорту из-за тайфуна

Сегодня, 10:53

Из-за тайфуна «Кроса» в воздушной гавани Осаки было отменено около 250 рейсов

Тайфун обрушился на Японию

Тайфун обрушился на Японию / Фото: AFP

По меньшей мере 1,7 тысячи человек были вынуждены провести минувшую ночь в аэропорту Кансай западного японского огорода Осака по причине отмены рейсов из-за тайфуна "Кроса". Об этом сообщило в пятницу агентство Киодо.

Администрация аэропорта выдавала всем желающим бесплатную воду и спальные мешки. Большинство людей разместилось на полу в залах ожидания. В течение четверга в воздушной гавани Осаки было отменено около 250 рейсов. Сейчас прилет и вылет осуществляются в штатном режиме за исключением незначительных изменений в расписании.

Из-за сильных дождей и шквалистого ветра, вызванных обрушившимся тайфуном, в Японии погиб один человек, еще 49 пострадали. Также было серьезно нарушено воздушное и железнодорожное сообщение.

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"Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. Сейчас тропический шторм находится в Японском море и движется в сторону острова Хоккайдо. Скорость ветра в его центральной части составляет порядка 25 метров в секунду.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Ранее мы сообщали, что тайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с. Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая и двигался до восточного побережья.

Тайфун с 9 августа затронул девять провинций Китая, нарушив нормальную жизнь более 8,9 млн человек. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Были отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов.

Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромных переправ.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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Япония аэропорт тайфун

Источник: ТАСС

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