В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет

Сегодня, 17:55

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать

Фото: Helsingin Sanomat
Фото: Helsingin Sanomat

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел около 16.00, когда самолет чешских авиалиний, должен был лететь в Прагу, двигался взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать.

"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет через надувной трап", – рассказал один из пассажиров.

На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали, что украинские туристы застряли в аэропорту Барселоны, из-за заявленных технических проблемах у авиаперевозчика. Появились подробности задержания рейса из Барселоны в Киев: самолет вылетит сегодня вечером. 

Кроме того, в Германии один из аэропортов прекратил работу из-за аномальной жары, десяткам туристов пришлось провести ночь в аэропорту. 
Финляндия, аэропорт, самолет, возгорание, Хельсинки

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