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В аэропорту Афин задержали украинцев: люди всю ночь провели в изоляторе (фото, видео)

5 июля, 11:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В консульстве украинцам сказали, что ничем помочь им не могут

В аэропорту столицы Греции Афин задержали украинцев, которые прилетели сюда из Киева. Людей не предупредили, что для въезда в страну им нужны визы. Об этом сайту "Сегодня" рассказала одна из задержанных пассажиров Мария Чайкина.

"Нас никто не предупредил, что нужна виза, авиакомпания не предупреждала и всех пустили на борт, здесь задержали два рейса – Ryanair и Wizz Air. Консул сказал, что ничем помочь не может", – рассказала девушка.

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По ее словам, они прилетели в Афины в субботу вечером. Но уже во время паспортного контроля им запретили въезд в страну. Позже украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Видео: "Сегодня"

Всех их, в том числе детей, разместили в камерах.

Видео: "Сегодня"

В антисанитарии и без еды люди провели всю ночь.

Видео: "Сегодня"
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Напомним, свои границы на въезд для украинцев ЕС закрыл еще 17 марта. В период жесткого карантина въехать в шенгенскую зону можно было только спецрейсами и только с видом на жительство. Уже в июне Европейский Совет обнародовал решениеоткрыться для граждан 14 государств. Украина в этот список не входила.

Напомним, что планировать отпуск все же можно – украинцев уже ждут в других странах. Подробнее об этом читайте в материале "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать".

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Источник: Сегодня

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