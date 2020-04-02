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В Амстердаме из музея, закрытого на карантин, похитили картину Винсента Ван Гога

2 апреля, 22:56

Екатерина Степаненко

Картина гениального художника не принадлежала музею, а была взята в аренду

Дерзкое похищение произошло в Нидерландах. Неподалеку от Амстердама из художественного музея украли картину Винсента ван Гога. В помещение, которое сейчас закрыто на карантин, воры ворвались ночью, разбили стеклянные двери. На сигнал тревоги сразу прибыли полицейские. Но воры успели вынести полотно и скрылись. Как сообщили в администрации, похищенную картину "Сад прихожан в Нуэнене весной 1884 года" музей арендовал. Ее стоимость не сообщается.

Ян Рудольф де Лорм, директор музея:

"Мы разъяренные и расстроены. Музей это очаг культуры и искусства. И в наш мир ворвались любители легких преступных денег".

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Кстати, во время карантина – самое время посмотреть на не украденные картины именитого художника. Новости "Сегодня" собрали 10 самых лучших виртуальных экскурсий в разных музеях мира. Вы сможете увидеть самые знаковые заведения в разных уголках нашей планеты, не выходя из дома.

А еще мы писали о том, как карантинная скука сводит с ума украинцев и не только. И составили ТОП развлечений, которые не стоит повторять.

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Нидерланды картина музей ван гог Амстердам

Источник: Сегодня

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