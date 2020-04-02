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Карантинная скука сводит с ума украинцев и не только: ТОП развлечений, которые не стоит повторять (видео)

2 апреля, 21:56

Екатерина Степаненко

В Китае придумали домашнюю рыбалку, а в Италии - способ подыграть себе во время пения на балконе

21-й день карантина в Украине. Большинство людей придерживаются самоизоляции и не выходят из дома. Чтобы развлечь себя придумывают разные остроумные и не очень игры. ТОП самых забавных и странных собрали новости "Сегодня".

Самое популярное занятие – спорт. В интернете множество комплексов предлагают известные легкоатлеты. И кое-кто имеет свои упражнения. Один чудак решил подкачать ноги. Для этого налил на пол немного масла и, держась за кухонный стол, устроил пробежку.

В Китае популярны свои игры. Вот, например, мужчина организовал дома рыбалку. Хорошо, что есть удочка, удобный стульчик. И самое главное – аквариум. Другой изобретатель играет в бильярд палочками для суши и маленькими помидорами. Его соотечественник учит играть в покер кота.

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А одни соседи придумали опасное развлечение. Перебрасывают теннисный мячик один другому из окон своих квартир. До момента, пока кто-то его не упустит.

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Сплотились и итальянцы. Во время карантина они выходят на балконы и поют песни в сопровождении музыкальных инструментов. Или кухонной утвари.

На домашние шашлыки решил сходить этот человек. Нашел в сети видео, где жарят мясо, сел перед телевизором и начал делать вид, что раздувает огонь. А другой шутник стал читать лекцию об опасности коронавируса котам. Убеждал хвостатых в важности самоизоляции и соблюдении личной гигиены.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что во время карантина украинцы не только стали больше говорить по телефону, но и начали активнее пользоваться интернетом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин развлечение коронавирус скука

Источник: Сегодня

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