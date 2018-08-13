В Англии перевернулся автобус: пострадали более 40 человек

Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Англии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошел в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.

Трое из пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Напомним, число погибших в результате ДТП с автобусом болельщиков эквадорской "Барселоны" возросло до 12, по меньшей мере 30 человек пострадали, сообщил губернатор провинции Гуаяс и президент футбольного клуба из Гуаякиля Хосе Франсиско Севальос.

Автобус, в котором находились болельщики эквадорского клуба "Барселона", в воскресенье попал в ДТП на трассе между городами Куэнка и Мольетуро. Болельщики возвращались из Гуаякиля в Куэнку. Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия с 13 украинскими гражданами, которое произошло 11 августа в Венгрии на территории области Ноград, восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме. Об этом сообщили в посольстве Украины в Венгрии.