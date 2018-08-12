В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, 13 пострадавших

Пострадали 14 человек, все пострадавшие взрослые, пока они госпитализированы

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом, ссылаясь на данные полиции, сообщает Zoom.hu.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:45 по местному времени на 51 км главной магистрали №2. Причина аварии до сих пор неизвестна. Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

В полиции добавили, что все пострадавшие взрослые, пока они госпитализированы. Движение на транспортной магистрали было временно ограничено.

По информации "Новостей Закарпатье", пострадавшие – жители Закарпатской области. На момент аварии они возвращались из Венгрии домой. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Для помощи пострадавшим привлекались четыре вертолета.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.

Кроме того, один украинец пострадал в ДТП, которое произошло в мае на территории Румынии.

Также в мае серьезное ДТП с экскурсионным автобусом произошло в Венгрии.