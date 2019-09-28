В Атлантическом океане пропало судно: на борту есть украинцы

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В Атлантическом океане неподалеку от острова Мартиника пропало судно Bourbon Rhode. На его борту в составе экипажа находились граждане Украины. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"26 сентября 2019 года в Атлантическом океане примерно в 1200 морских милях от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", – отметил дипломат.

По его словам, французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De Franceп проводит поисковую операцию.

"Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", – добавил Кирилич.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер , на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно , на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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