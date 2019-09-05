У берегов Крыма затонул прогулочный катер

Один из пассажиров считается пропавшим без вести

Инцидент произошел в море у Судака / Фото: Сегодня

У берегов оккупированного Крыма, в районе Судака, затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

Как сообщили в пресс-службе "министерства" чрезвычайных ситуаций, спасти удалось 13 человек, один из пассажиров считается пропавшим без вести.

По предварительным данным, катер затонул на расстоянии около 200 метров от берега, примерно в 12:40 по Киеву.

Также стало известно, что "скорую помощь" для спасенных не вызывали – в оккупационном "Минздраве" заявили, что не знают о том, что кому-то понадобилась медицинская помощь после инцидента.

Напомним, ранее у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семерых членов экипажа удалось спасти.

Также сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пропали без вести после крушения грузового судна у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло четвертого июня.

Кроме того, на атлантическом побережье Франции загорелось и потерпело крушение судно Grande America, которое перевозило более 2000 автомобилей Audi и Porsche в Южную Америку. партия автомобилей на борту состояла не только из массовых авто Audi RS4 и RS5, Porsche Cayenne, 718 Boxster и Cayman. Кроме них на борту находились несколько более ценных экземпляров – Porsche 911 GT2 RS.

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