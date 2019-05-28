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В Австрии назначили временного канцлера

28 мая, 16:11

Правительство Австрии возглавит министр финансов Хартвиг Легер

Фото: AFP

Президент Австрии Александр ван дер Беллен во вторник назначил временного канцлера, который будет руководить страной до следующих выборов, сообщает газета Der Standard.

Правительство возглавит министр финансов Хартвиг Легер (Австрийская народная партия экс-канцлера Себастьяна Курца). Одновременно действующие члены правительства были освобождены от своих должностей. Теперь будет составлено новое правительство из числа экспертов.

Легер будет представлять страну во вторник вечером в Брюсселе на неформальном саммите ЕС.

Накануне парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца в результате скандала вокруг экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

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Тег Австрия, скандал, Курц

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