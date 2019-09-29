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В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

29 сентября, 03:58

Первые результаты будут объявлены сразу после закрытия участков

/ Фото: Pixabay

Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье. В общей сложности 13 партий и политических движений выдвинули своих кандидатов на выборы.

Большинство избирательных участков открывается во всех федеральных землях Австрии в 08:00 по местному времени и продолжит работу до 17:00 по местному времени. В некоторых городах работа участков может варьироваться и длиться до полудня. Первые результаты будут объявлены сразу после закрытия участков, а предварительные итоги — до конца дня. Конституционный суд в 2016 году запретил публиковать любую информацию о результатах выборов и явке до закрытия участков.

Окончательные итоги с учетом подсчета голосов, поданных избирателями по почте, следует ожидать в понедельник и четверг. Для парламентских выборов 29 сентября избирательная комиссия выдала рекордное число бюллетеней для дистанционного голосования — более 1 млн, что составляет одну пятую часть от общего числа бюллетеней.

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Напомним, чтов день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Добавим, что ранее эксперт рассказал,когда возможно провести выборы на Донбассе.

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выборы Австрия парламент голосование избирательная кампания

Источник: ТАСС

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