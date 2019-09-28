В день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков

Минимум 32 человека погибли, еще 123 получили ранения в результате 113 нападений боевиков, которые были совершены в день проведения президентских выборов в Афганистане. Об этом сообщило Pajhwok Afghan News.
По его данным, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за 64 атаки, организаторы 59 нападений пока неизвестны.
В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Основными соперниками в гонке считаются действующий президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Их потенциальными конкурентами могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.
Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан", не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.
Предварительные результаты голосования ожидаются 19 октября, окончательные — 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.
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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании ситуации в Афганистане "мертвы".
За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.
Также мы сообщали о том, что в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.
Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле. Один военнослужащий был из Румынии, а второй – из Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Кабуле. А в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.
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