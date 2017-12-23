В Австрии столкнулись два поезда: несколько вагонов перевернулись

Два поезда столкнулись в Нижней Австрии, по предварительной информации, пострадали 15 человек.

Об этом сообщает агентство APA в пятницу вечером.

По данным издания, инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Испании пассажирский поезд врезался в заграждение: десятки пострадавших

"В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек",- говорится в сообщении.

Два вагона при этом перевернулись. На месте работают спасатели и медики, добавляет агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Польше сошел с рельс пассажирский поезд

Напомним, ранее в США произошло крушение поезда – в 60 километрах к югу от Сиэтла пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов. В результате один из его вагонов упал из железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе. В результате аварии образовались пробки.

Ранее во Франции на переезде между городами Мияс и Сен-Фелю-д'Амон на юге страны произошла страшная авария: поезд протаранил школьный автобус, погибли четыре ребенка, как минимум 20 получили ранения.