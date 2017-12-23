В Австрии столкнулись два поезда: несколько вагонов перевернулись

Сегодня, 00:42

В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Два поезда столкнулись в Нижней Австрии, по предварительной информации, пострадали 15 человек.

Об этом сообщает агентство APA в пятницу вечером.

По данным издания, инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн).

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"В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек",- говорится в сообщении.

Два вагона при этом перевернулись. На месте работают спасатели и медики, добавляет агентство.

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Напомним, ранее в США произошло крушение поезда – в 60 километрах к югу от Сиэтла пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов. В результате один из его вагонов упал из железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе. В результате аварии образовались пробки.

Ранее во Франции на переезде между городами Мияс и Сен-Фелю-д'Амон на юге страны произошла страшная авария: поезд протаранил школьный автобус, погибли четыре ребенка, как минимум 20 получили ранения.
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