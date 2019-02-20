В Балтийском море столкнулись два судна: много раненых
В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии
Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море произошло столкновение двух судов, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек.
Как передает Ostsee Zeitung, инцидент с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora произошел утром у берегов немецкого острова Рюген.
В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – четыре члена экипажа и 11 пассажиров World Bora.
Учитывая повреждения, можно сказать, что World Bora протаранило Raba.
Ранее столкновение Helge Ingstad с Sola TS произошло в районе норвежского порта Берген утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018.
Как уже сообщалось, в начале минувшего года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.
А В российском Волгограде 11 июня столкнулись баржа "Капитан Вечеркин" и прогулочный катамаран "Елань". Погибли 11 человек.
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