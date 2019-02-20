В Балтийском море столкнулись два судна: много раненых

В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии

Фото: ostsee-zeitung.de.

В Балтийском море столкнулись два судна: много раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c86/9f9/5c6c869f9ea22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c86/9f9/5c6c869f9ea22.jpg 2019-02-20T00:44:00+02:00 Евросоюз В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии

Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море произошло столкновение двух судов, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек.

Как передает Ostsee Zeitung, инцидент с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora произошел утром у берегов немецкого острова Рюген.

В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – четыре члена экипажа и 11 пассажиров World Bora.

Учитывая повреждения, можно сказать, что World Bora протаранило Raba.

Ранее столкновение Helge Ingstad с Sola TS произошло в районе норвежского порта Берген утром 8 ноября, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018.

Как уже сообщалось, в начале минувшего года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.

А В российском Волгограде 11 июня столкнулись баржа "Капитан Вечеркин" и прогулочный катамаран "Елань". Погибли 11 человек.

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