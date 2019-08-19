В Барселоне ограбили иностранного посла на 17 тысяч евро

Налетчики повалили дипломата на пол и отняли у него дорогостоящие часы

/ Фото: Pixabay

Спустя пару месяцев после ограбления нападающего футбольной сборной Испании Альваро Мораты, нападению грабителей подвергся посол Афганистана в этой стране.

По данным издания El Periodico, ночью 18 августа в центре Барселоны пятеро молодых людей повалили дипломата на землю и отобрали у него наручные часы Bulgary стоимостью 17 тыс. евро

В результате посол получил травму ноги.

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Он сообщил в полицию о случившемся. По факту начато расследование, злоумышленников объявили в розыск.

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Журналисты напоминают о том, что случившееся уже не первое нападение на иностранных представителей в Барселоне.

В июне жертвой грабителей стала высокопоставленная южнокорейская чиновница. Грабитель на мотоцикле вырвал у нее из рук сумочку и уехал, из-за рывка женщина потеряла равновесие, упала и ударилась головой. Спустя несколько дней она скончалась от полученных травм.

Напомним, в апреле мужчина на автомобиле протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко. Женщина не пострадала, а злоумышленника задержали.

А несколько лет назад в пригороде Париже неизвестные украли сумку у грузинского посла Грузии Еки Сирадзе-Делоне. Грабители подъехали на скутере, разбили окно в машине дипломата, украли сумку и скрылись. Сама посол не пострадала.

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