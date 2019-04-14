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Атака у посольства Украины в Британии: известны новые подробности

Сегодня, 11:37

Перед тем, как несколько раз въехать в автомобиль украинского дипломата, злоумышленник громко слушал украинскую музыку

Перед атакой у украинского посольства, где 13 апреля мужчина на автомобиле умышленно протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, злоумышленник несколько часов громко слушал в машине украинскую музыку.

Эту информацию британским СМИ сообщили сразу несколько местных жителей из района Холланд-парк, где располагается дипмиссия.

Так, по словам Дарси Мерсье, когда около 7 утра автомобиль нападающего подъехал к посольству, тот громко включил музыку, а на просьбу прекратить шум, сказал, что сделал это "для украинского посольства".

Местный житель Дэн подтверждает, что, начиная с 7:30, из Mercedes на улице несколько часов громко играла музыка.

В полиции Лондона утверждают, что рассматривают террористические мотивы атаковавшего.

Напомним, накануне около 10 часов утра в машину Натальи Галибаренко на стоянке перед зданием посольства намеренно врезался другой автомобиль. Была немедленно вызвана полиция, и автомобиль подозреваемого был заблокирован.


Как уже сообщалось, на месте событий копам пришлось открыть стрельбу: было использовано огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте более 40 лет арестован.

Мы также писали, что следственные органы Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова, которого застрелили в 2016 году.

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Тег ДТП, Великобритания, нападение, атака, автомобиль, Посол Украины, посольство Украины

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