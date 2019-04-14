Атака у посольства Украины в Британии: известны новые подробности
Перед тем, как несколько раз въехать в автомобиль украинского дипломата, злоумышленник громко слушал украинскую музыку
Перед атакой у украинского посольства, где 13 апреля мужчина на автомобиле умышленно протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, злоумышленник несколько часов громко слушал в машине украинскую музыку.
Эту информацию британским СМИ сообщили сразу несколько местных жителей из района Холланд-парк, где располагается дипмиссия.
Так, по словам Дарси Мерсье, когда около 7 утра автомобиль нападающего подъехал к посольству, тот громко включил музыку, а на просьбу прекратить шум, сказал, что сделал это "для украинского посольства".
Местный житель Дэн подтверждает, что, начиная с 7:30, из Mercedes на улице несколько часов громко играла музыка.
В полиции Лондона утверждают, что рассматривают террористические мотивы атаковавшего.
Напомним, накануне около 10 часов утра в машину Натальи Галибаренко на стоянке перед зданием посольства намеренно врезался другой автомобиль. Была немедленно вызвана полиция, и автомобиль подозреваемого был заблокирован.
Как уже сообщалось, на месте событий копам пришлось открыть стрельбу: было использовано огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте более 40 лет арестован.
Мы также писали, что следственные органы Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова, которого застрелили в 2016 году.
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