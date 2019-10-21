В Барселоне прошел митинг за единую Испанию

Участники акции хотели показать, что не все в Каталонии поддерживают независимость региона от Испании

Фото: REUTERS/Juan Medina

В центре Каталонии, Барселоне, где ранее более 40 человек получили травмы во время акции протеста, прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию, сообщает Reuters.

Митинг был организован противником каталонского национализма и лидером партии Граждане Альбертом Риверой. Он заявил, что испанское правительство не справляется с беспорядками в Каталонии.

Одна из митингующих подчеркнула, что "важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость Каталонии".

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Ранее мы сообщали, что только в пятницу, 18 октября, в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости регионапострадали по меньшей мере 182 человека. По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.

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Напомним, с понедельника, 14 октября, в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Отметим, что, помимо вынесения приговора девяти бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

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