В Барселоне протестующие заблокировали аэропорт

Также в Жироне демонстранты заблокировали железную дорогу

В испанской Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта Эль-Прат после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров сепаратистов Каталонии, в поддержку которых ранее выступил футбольный клуб "Барселона". Об этом сообщает La Vanguardia.

Также на странице в Twitter движение "Массовое цунами" призвало всех каталонцев присоединиться к массовой мобилизации.

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"Они следуют за потоками людей в направлении аэропорта. Присоединяйтесь к нам, нас должно быть тысячи", - сказано в сообщении движения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

Жители Каталонии в ответ на решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Люди требуют освободить политических деятелей.

Акции также проходят в других городах, таких как Жирона, Таррагона и Манреса. В Жироне люди заблокировали железную дорогу в знак протеста.

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