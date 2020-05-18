В Бельгии медики устроили премьеру "коридор позора": фото и видео

Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы

В Бельгии, которая готовится к выходу из карантина, врачи и медсестры больницы "Сен-Пьер" организовали "коридор презрения и позора" премьер-министру страны Софи Вильмес, которая приехала с визитом в это медучреждение, об этом сообщает телеканалом RTBF.

Медики выстроились по обе стороны дороги, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа главы правительства разворачивались к машинам спиной. Таким образом они продемонстрировали свое недовольство тем, как власти страны относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

В общей сложности в акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

Медики Бельгии утроили "коридор позора" премьеру. Источник: Reuters

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"Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы "Сен-Пьер", так же, как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость", – заявил представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Медики в Бельгии устроили "коридор позора". Фото: REUTERS Caption Writer: IGA

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Он добавил, что врачи и медсестры и "так постоянно работают сверхурочно и принудительные меры вызывают острое отторжение".

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Отметим, в Бельгии вопрос об оказании прямой финансовой поддержки врачам рассматривается с начала апреля, однако до сих пор конкретных решений нет ни по суммам, ни по срокам выплат, ни по категориям лиц, которым они причитаются, ни по вопросу, будут ли эти деньги облагаться налогами (подоходный налог в Бельгии может достигать 40%). Правительство страны в течение последнего месяца концентрировало все свои усилия на закупках за границей масок и защитного оборудования для медперсонала.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Бельгии подтверждены 55 280 случаев заражения коронавирусом, умерли 9052 человека, выздоровели 14 630.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны соблюдать осторожность при ослаблении карантинных ограничений.

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