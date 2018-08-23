В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана: есть погибшие

Мужчина пришел в ресторан, чтобы напасть на свою бывшую подругу и ее мачеху

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии, два человека погибли, сообщает телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру и бургомистра коммуны Пломбьер Терри Виммера, передает УНН.

Бургомистр отметил, что произошедшее не было терактом, добавив, что злоумышленника нейтрализовали и он "не в состоянии причинить вред". Позже в прокуратуре сообщили, что в результате инцидента погибли три человека, включая нападавшего. Правоохранительные органы и власти не уточнили, при каких обстоятельствах погиб злоумышленник.

По словам очевидцев, которые приводит телеканал, мужчина пришел в ресторан, чтобы напасть на свою бывшую подругу и ее мачеху. Издание отмечает, что, по неподтвержденной информации, девушка рассталась с мужчиной полтора года назад, после чего он угрожал ей.

Ранее 19-летний мигрант во Франции ранил ножом четырех человек.

Напомним, в Херсоне мужчина с ножом напал на знакомого, который приставал к его девушке. Как выяснили полицейские, компания, в которой были мужчины, употребляла на улице алкоголь. Один из присутствующих начал проявлять знаки внимания к девушке злоумышленника и касаться ее, что и привело к инциденту. Пострадавший получил колото-резаные раны грудной клетки.

Не так давно в Николаеве возле городского рынка агрессивный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом угрожал прохожим.