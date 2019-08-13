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В Бельгии родились милейшие малыши панды

Сегодня, 11:30

Малыши появились на свет в зоопарке коммуны Брюжлет

Несколько лет в Бельгии появился на свет слоненок, а теперь в одном из зоопарков страны произошло двойное пополнение: арендованная у Китая в 2014 году самка панды Хао-Хао родила двух медвежат.

Крохи весят всего по 150 граммов и еще совсем не похожи на панд, однако ветеринары уже смогли определить их пол – это мальчик и девочка.

В зоопарке бельгийского Брюжлет малышей ласково называют "розовыми креветками".

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Чтобы мама могла отдохнуть, зоологи оставляют с ней только по одному малыша, а второго кормят в инкубаторе.

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Рождение потомства (тем более двойни) стало большим праздником для бельгийского зоопарка, так как панды очень плохо размножаются в неволе.

Однако в одном из зоопарков Китая живет даже тройня панд - самка и двое самцов. В этом году они отметили свой четвертый день рождения.

Напомним, ранее в одном из зоопарков Франции пропало одно из самых редких животных – самка красной панды. В отличии от своего родственника – большой панды, пропавшее млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

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животные Бельгия панда рождение зоопарк дикая природа

Источник: Сегодня

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