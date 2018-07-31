В Китае отметили день рождения тройни панд

Единственная в мире тройня панд – отпраздновала свой день рождения. Им исполнилось четыре года. Зверьки проживают в одном из зоопарков Китая.

Старейшая из них – самка, двое других – ее братья. Зверям испекли именинный торт, также угощали свежими листьями бамбука. В зоопарк пригласили сотню семей по всему Китаю – у которых тройняшки. Специальные гости – пришли поздравить именинников и спеть им праздничных песен.

Напомним, панда, которая любит купаться, стала звездой соцсетей. В одном из китайских заповедников открыли бассейн, в котором звери могут освежиться в жару. Панда практически все время проводит там. Она купается и поливает себя водой, и выманить ее из бассейна невозможно.

Кроме того, в Китае построят гигантский заповедник для панд. Парк будет более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах. На это строительство Народны Банк Китая ужн пообещал выделить 10 млрд юаней – около 1,5 млрд долларов США по нынешнему курсу.

Также мы писали, что в Китае несколько панд из центра по разведению в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань заболели неизвестной болезнью.