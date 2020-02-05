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В Бельгии в туннеле столкнулись фура, автобусы и легковой автомобиль: полсотни раненых

5 февраля, 04:58

Один погибший – водитель легкового автомобиля

В тоннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена произошло крупное ДТП с участием двух автобусов, фуры и легкового автомобиля. Об этом сообщает RTBF.

В результате один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы.

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Проводится расследование, чтобы установить причины аварии. По предварительным данным, имело место цепное столкновение с участием фуры, двух автобусов и легкового автомобиля.

Один погибший – водитель легкового автомобиля. Еще 65 человек не пострадали. Был применен план экстренной медицинской помощи для быстрой транспортировки пострадавших в разные больницы.

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Скриншот с видео

В то же время Красный Крест позаботился о тех, кто присутствовал в транспортных средствах во время аварии, но кто не пострадал. Они также были эвакуированы на автобусах. Однако буксировка изувеченных транспортных средств займет много времени. Тоннель Беверен останется закрытым в течение неопределенного периода.

Ранее в США произошла масштабная авария: водитель грузовика с прицепом врезался в несколько десятков авто недалеко от города Денвер, штат Колорадо. В результате инцидента погибли четыре человека, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Водитель фуры въехал в очередь авто, которые в данный момент остановились на трассе. Она была нагружена пиломатериалом. После аварии вспыхнул пожар.

А в американском штате Айова из-за гололедицы и снегопада произошла масштабная авария, в которой столкнулись 70 автомобилей.

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