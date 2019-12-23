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В США вследствие массового ДТП с участием более 60 машин пострадали десятки людей

23 декабря, 02:05

35 человек с различными травмами, в том числе и критическими, доставили в больницы

В штате Вирджиния, США, во время столкновения 63 автомобилей пострадали как минимум 35 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию штата.

35 человек с различными травмами, в том числе и критическими, доставили в больницы. Данных о погибших полиция не предоставляет.

Ранее сообщалось, что в восточной Вирджинии из-за тумана и льда от 35 до 45 машин попали в аварию вследствие цепной реакции.

По сообщениям властей, столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда.

Ранее в США произошла масштабная авария: водитель грузовика с прицепом врезался в несколько десятков авто недалеко от города Денвер, штат Колорадо. В результате инцидента погибли четыре человека, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Водитель фуры въехал в очередь авто, которые в данный момент остановились на трассе. Она была нагружена пиломатериалом. После аварии вспыхнул пожар.

А в американском штате Айова из-за гололедицы и снегопада произошла масштабная авария, в которой столкнулись 70 автомобилей.

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