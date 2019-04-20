В Бельгии зацвел легендарный Синий лес: яркие фото

Лес Халлербос под Брюсселем вновь покрылся ковром из прекрасных цветов

Ковер из синих колокольчиков зацвел в лесу Халлербос, расположенном в 16 километрах от бельгийской столицы Брюсселя.

Это популярное среди туристов место его также называют Синий лес.











Ежегодно во время цветения синих диких гиацинтов, сюда съезжаются тысячи туристов и фотографов.

Особенно захватывающие виды леса можно увидеть во время восхода и захода солнца.

Напомним, ранее похожее природное явление наблюдалось у города Лейк Эльсинор в американской Калифорнии, где целое поле превратились в настоящий цветочный ковер – все близлежащие склоны и поля оказались покрытыми золотистыми и оранжевыми маками.

Кроме того, в прошлом году на Буковине зацвело тюльпанное поле. Их разводит местный цветовод Александр Стратийчук, который занялся этим 13 лет назад, когда вернулся с заработков в Голландии.

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