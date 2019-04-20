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В Бельгии зацвел легендарный Синий лес: яркие фото

Сегодня, 05:03

Лес Халлербос под Брюсселем вновь покрылся ковром из прекрасных цветов


Ковер из синих колокольчиков зацвел в лесу Халлербос, расположенном в 16 километрах от бельгийской столицы Брюсселя.

Это популярное среди туристов место его также называют Синий лес.

Ежегодно во время цветения синих диких гиацинтов, сюда съезжаются тысячи туристов и фотографов.

Особенно захватывающие виды леса можно увидеть во время восхода и захода солнца.

Напомним, ранее похожее природное явление наблюдалось у города Лейк Эльсинор в американской Калифорнии, где целое поле превратились в настоящий цветочный ковер – все близлежащие склоны и поля оказались покрытыми золотистыми и оранжевыми маками.

Кроме того, в прошлом году на Буковине зацвело тюльпанное поле. Их разводит местный цветовод Александр Стратийчук, который занялся этим 13 лет назад, когда вернулся с заработков в Голландии.

Мы также писали об "украинском Провансе" – в 38 км от Киева расположено небольшое село Порадовка, располагается частное хозяйство "Лавандовый гай" с настоящими сказочными лавандовыми полями. Это место стало излюбленным местом у фотографов, которые толпами ездят сюда ради фотосессий.

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Тег Бельгия, брюссель, цветы, природа, лес

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