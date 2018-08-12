В бельгийском порту произошел пожар на складе химикатов

Сегодня, 15:33

Пожар начался еще в субботу утром, однако чрезвычайное положение было введено только в воскресенье

Из-за пожара на складе химикатов в порту бельгийского города Антверпен объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает портал RTL.info.

Как сообщается, пожар начался еще в субботу утром, однако чрезвычайное положение было введено только в воскресенье.

Пожар вспыхнул в субботу на складе размером 6000 м2, заполненном сульфидом никеля. На основании измерений, принятых властями, было приянто решение эвакуировать суда и составы в радиусе 1,8 км от пожара. Также была ограничена навигация.

Отмечается, что дым может повредить здоровью жителей соседних поселений Екерен, Стаброке и Капелен – их просят оставить свои окна закрытыми. Также власти рекомендуют автомобилистам, которые проезжают неподалеку пожара, отключить систему вентиляции в машинах.

Ранее потушили пожар, вызванный взрывом на трассе в итальянской Болонье.

Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось,что в результате происшествия пострадали не менее 55 человек,один человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.
Бельгия, пожар, порт, химикаты

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