Танковая бригада США прибыла в Европу

Подразделения первой американской бронетанковой бригады прибыли в порт бельгийского Антверпена и начали разгружаться для последующей транспортировки в Восточную Европу, сообщает пресс-служба минобороны Бельгии в Twitter в субботу, 19 мая.

"Военная техника США прибыла в порт Антверпена для дальнейшего развертывания в Восточной Европе в рамках операции Atlantic Resolve", – говорится в сообщении.

По сообщению посольства США в Бельгии, через порт Антверпена транзитом в рамках ротации проследуют 85 танков, боевые машины Bradley, 18 самоходок Paladin, сотни транспортных средств и 3,3 тысячи человек личного состава. Сейчас в порту идет разгрузка 800 транспортных средств, затем ожидается прибытие еще двух судов с военной техникой.

Конечным пунктом переправки бригады является Польша. Там 1-я бригада заменит 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии.

Напомним, атомный авианосец США нанес исторический визит во Вьетнам.

Тем временем, в Китае прошли испытания беспилотных танков. Речь идет о модернизированном прототипе советского Т-59, но оснащенного искусственным интеллектом. В прошлом году Китай заложил в бюджет наименьшую за 20 лет сумму для расходов на оборону. Предусмотрел сокращение военного контингента и модернизацию всей имеющейся техники. Тем не менее – бюджет на оборону в Китае – один из крупнейших в мире – и составляет более 140-к миллиардов евро.