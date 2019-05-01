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В Британии Ассанджа приговорили к 50 неделям тюрьмы

1 мая, 15:25

Тюремный срок может закончиться намного раньше, если не будет никаких нарушений

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: AFP

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приговорили к тюремному заключению. Соответствующее решение вынес Королевский суд лондонского района Саутуарк. Недавно в СМИ появлялась информация, что Ассанж попал в тюрьму особо строго режима.

Отмечается, что Ассанж приговорен к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

"С моей точки зрения серьезность совершенного вами правонарушения, даже учитывая смягчающие обстоятельства, требует вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной. Приговор будет составлять 50 недель тюремного заключения. Никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда", – постановила судья Дебора Тэйлор.

Судья считает, что действия основателя WikiLeaks нельзя характеризовать как объяснимые уважительными причинами, а семилетний срок его добровольного пребывания в посольстве — засчитать как тюремный.

В итоге Ассанж может отбыть всего половину срока, если не совершит правонарушений.

Напомним, в начале апреля британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.


Как известно, Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Сайт Wikileaks под руководством Ассанжа получил скандальную известность в 2010 году после публикации секретных донесений Пентагона, Госдепа и других государственных учреждений США.

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Тег суд, приговор, тюрьма, WikiLeaks, ассанж, Британия

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Источник:

ТАСС

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