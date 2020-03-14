В Британии коронавирус обнаружили у новорожденного

Малышу инфекция передалась от его матери, у которой также нашли COVID-19

В Лондоне обнаружили коронавирус у новорожденного ребенка.

Как выяснилось, мать ребенка, которую за несколько дней до рождения доставили в больницу с подозрением на пневмонию, также оказалась инфицирована, сообщает The Guardian.

Результаты теста были получены уже после родов, а у новорожденного которому сделали анализ на Covid-19, сразу после рождения, также был положительный результат.

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Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали уйти на изоляцию.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный центр.

"Безопасность наших пациентов и персонала является нашим главным приоритетом, поэтому, следуя указаниям, мы регулярно проводим глубокое очищение участков, где ухаживают за пациентами, а персоналу, который был в тесном контакте с этими пациентами, посоветовали самостоятельно изолироваться", - заявили в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломатические представительства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме того, после внеочередного заседания Кабмина, который собрал Денис Шмыгаль, было принято решение эвакуировать всех украинцев из Италии, которая считается эпицентром распространения коронавируса.

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