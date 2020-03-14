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В Британии коронавирус обнаружили у новорожденного

14 марта, 15:53

Руслан Ровик

Малышу инфекция передалась от его матери, у которой также нашли COVID-19

В Лондоне обнаружили коронавирус у новорожденного ребенка.

Как выяснилось, мать ребенка, которую за несколько дней до рождения доставили в больницу с подозрением на пневмонию, также оказалась инфицирована, сообщает The Guardian.

Результаты теста были получены уже после родов, а у новорожденного которому сделали анализ на Covid-19, сразу после рождения, также был положительный результат.

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Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали уйти на изоляцию.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в больнице в изоляторе, а мать перевели в специализированный центр.

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"Безопасность наших пациентов и персонала является нашим главным приоритетом, поэтому, следуя указаниям, мы регулярно проводим глубокое очищение участков, где ухаживают за пациентами, а персоналу, который был в тесном контакте с этими пациентами, посоветовали самостоятельно изолироваться", - заявили в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломатические представительства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме того, после внеочередного заседания Кабмина, который собрал Денис Шмыгаль, было принято решение эвакуировать всех украинцев из Италии, которая считается эпицентром распространения коронавируса.

Также смотрите, как живут разные страны в условиях карантина:

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