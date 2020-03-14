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Украинские дипучреждения прекращают прием граждан: куда обращаться

14 марта, 11:30

Татьяна Очеретяна

Некоторые консульства будут работать в дистанционном режиме

Украинские консульства и посольства закрывают прием граждан из-за распространения коронавируса. Об этом написали пресс-службы ряда дипломатических учреждений в Facebook.

"Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Украины Генеральное консульство Украины в Милане с 16 марта 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов. О восстановлении приема граждан будет вовремя сообщено на страницах Генерального консульства в социальных сетях и на странице онлайн записи", - пишет Генконсульство Украины в Милане.

Также о прекращении приема граждан до 20 марта сообщили Генеральное консульство Украины в Кракове, Консульство Украины в городе Порту в Португалия, Генеральное консульство Украины в Стамбуле, Консульство Украины в Анталии, Консульство в Эдинбурге, а также консульская служба при посольстве Украины во Франции.

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Чтобы минимизировать риски заражения людей и обеспечить безопасность сотрудников посольства, прекратило консульский прием посольство Украины в США и в Венгрии.

О дате возобновления консульского приема сообщат дополнительно.

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А Генеральное консульство Украины в Барселоне переходит на дистанционный режим работы: "С 00:00 часов 14 марта ГКУ в Барселоне отменяет прием граждан в учреждении как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди", кроме экстренных случаев".

В случае возникновения экстренных ситуаций украинцам следует обращаться на горячие линии дипломатических учреждений по телефону.

Напомним, ранее "Укрпочта" рассказала, повлияет ли введенный в Украине карантин на работу предприятия.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский призвал руководителей украинских компаний разрешить сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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