В Британии отрицают слухи о "тайном" соглашении с ЕС по Brexit

У Мэй назвали "манипуляцией" сообщение о договоренности относительно дальнейшего пребывания Великобритании в таможенном союзе ЕС

В правительстве Великобритании опровергли информацию СМИ о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которые позволят Великобритании на время остаться в таможенном союзе после Brexit. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что представитель правительства в воскресенье назвал "спекуляцией" эти сообщения, опубликованные газетой The Sunday Times.

"Премьер-министр ясно давала понять, что мы добиваемся прогресса на переговорах о будущих отношениях (с ЕС – ред.), и что соглашение по условиям выхода из ЕС готово на 95%. Переговоры продолжаются", – добавил он.

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Пребывание в таможенном союзе ЕС позволило бы, в частности, избежать восстановления полномасштабного погранконтроля на границе с Ирландией. Данный вопрос до сих пор фигурирует в списке нерешенных проблем между Брюсселем и Лондоном.

Как сообщалось, в связи с приближением крайнего срока по соглашению о Brexit Великобританию призвали провести еще один референдум о членстве страны в Европейском союзе.

Ранее по результатам опроса стало известно, что британцы больше не хотят выхода из ЕС.