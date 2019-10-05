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В Британии перевернулся двухэтажный автобус: много пострадавших

5 октября, 20:32

Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе

/ Фото: Sky News

Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на юго-западе Великобритании, пострадали десятки пассажиров.

Об этом сообщает Sky News.

Автобус перевернулся на дороге около 11 утра по местному времени. Полиция заявила, что один человек получил серьезные травмы и более десятка других также получили травмы разной степени тяжести.

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"Служба скорой помощи Юго-Запада объявила о крупном инциденте и, следовательно, направила значительные средства на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - говорится в заявлении местных властей.

На фото с места ДТП можно увидеть, что автобус перевозчика Stagecoach Gold лежит на боку. Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Причины аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли и семь получили ранения в результате ДТП, которое произошло в субботу в Румынии. Автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулись на автотрассе DN2A в районе села Сфынту Георге (уезд Яломица на юго-востоке страны). Погибли 9 пассажиров микроавтобуса и водитель автофургона, который вез людей на работу. Пострадавшие были доставлены в больницы Бухареста и Слобозии.

А в Перу произошло смертельное ДТП, которое стоило жизни более двум десяткам человек. Инцидент произошел в туристической провинции Киспиканчи на востоке страны, где сорвался в стометровый обрыв пассажирский автобус.

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