В Британии погиб российский миллиардер: подробности

Дмитрий Обретецкий. Фото: пресс-служба группы компаний Magnat

В Великобритании, где ранее произошло ДТП с участием жены американского дипломата, случилась новая авария, в результате которой погиб российский олигарх.

Как пишет The Telegraph, авария с участием трех автомобилей и пешехода произошла в городе Оксшотт, графство Суррей, еще 25 ноября.

Несмотря на то, что в британской полиции имя погибшего пока не раскрывают, российские СМИ выяснили, что это – 49-летний миллиардер Дмитрий Обретецкий.

Общаясь с британскими журналистами, его друг Павел Боровков допустил, что бизнесмена могли сбить умышленно.

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"Он жил в Лондоне последние восемь лет. Он переехал туда со своим 22-летним сыном. Он занимался продажей недвижимости", – сказал Боровков.

В полиции Суррея утверждают, что ДТП случилось, когда потерпевший выгуливал собаку. После инцидента его успели госпитализировать, но 30 ноября он скончался.

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Полицейские продолжают расследование.

Дмитрию Обретецкому принадлежит один из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter&Gamble – компания Magnat Trade Enterprise. Кроме того, он занимался рекламным бизнесом и продажей ликероводочной продукции.

Напомним, ранее в этом году недалеко от британского города Ньюпорт-Пагнелл произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: на большой скорости врезались друг в друга микроавтобус и два грузовика.

Кроме того, в апреле в Лондоне случилась авария с послом Украины в Великобритании Натальи Галибаренко – психически неуравновешенный мужчина умышленно врезался в ее автомобиль. Сама дипломат при этом не пострадала.

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