В Британии погиб российский миллиардер: подробности

В Великобритании, где ранее произошло ДТП с участием жены американского дипломата, случилась новая авария, в результате которой погиб российский олигарх.
Как пишет The Telegraph, авария с участием трех автомобилей и пешехода произошла в городе Оксшотт, графство Суррей, еще 25 ноября.
Несмотря на то, что в британской полиции имя погибшего пока не раскрывают, российские СМИ выяснили, что это – 49-летний миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Общаясь с британскими журналистами, его друг Павел Боровков допустил, что бизнесмена могли сбить умышленно.
"Он жил в Лондоне последние восемь лет. Он переехал туда со своим 22-летним сыном. Он занимался продажей недвижимости", – сказал Боровков.
В полиции Суррея утверждают, что ДТП случилось, когда потерпевший выгуливал собаку. После инцидента его успели госпитализировать, но 30 ноября он скончался.
Полицейские продолжают расследование.
Дмитрию Обретецкому принадлежит один из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter&Gamble – компания Magnat Trade Enterprise. Кроме того, он занимался рекламным бизнесом и продажей ликероводочной продукции.
Напомним, ранее в этом году недалеко от британского города Ньюпорт-Пагнелл произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: на большой скорости врезались друг в друга микроавтобус и два грузовика.
Кроме того, в апреле в Лондоне случилась авария с послом Украины в Великобритании Натальи Галибаренко – психически неуравновешенный мужчина умышленно врезался в ее автомобиль. Сама дипломат при этом не пострадала.
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