Мэй предупредила, что Brexit может не состояться

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit

Фото: AFP

Мэй предупредила, что Brexit может не состояться //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fe1/533/5c3fe1533c50f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fe1/533/5c3fe1533c50f.jpg 2019-03-08T23:58:00+02:00 Евросоюз 12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая ранее попросила ЕС о содействии в прохождении сделки по Brexit в британском парламенте, в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

Об этом она заявила в пятницу, 8 марта, во время выступления перед работниками одного из предприятий в портовом городе Гримсби на севере страны, пишет DW.

"Поддержите соглашение и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше", - заявила она.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

Хотя 7 марта стало известно, что руководители ЕС дают Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с предложением по выходу из тупика по Brexit.

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