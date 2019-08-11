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В Бухаресте тысячи человек требовали отставки правительства

Сегодня, 01:42

В антиправительственном митинге приняли участие около 25 тыс. человек

/ Фото: AFP

На площади Виктория перед зданием правительства Румынии в Бухаресте прошел многотысячный митинг протеста.

Об этом сообщает Укринформ.

В акции, приуроченной к годовщине аналогичного митинга, который прошел 10 августа 2018 года и во время которого многие участники акции получили тогда травмы из-за насилия со стороны правоохранительных органов, приняли участие около 25 тысяч человек.

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Митинг был проведен по инициативе общественной организации "Диаспора за Румынию" под руководством Томми Томеску, румынского врача, проживающего сегодня в Лондоне.

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Фото: facebook.com/36obrmp
Аналогичные акции протеста прошли в других крупных городах страны – Брашове, Яссах, Сибиу, Клуж Напоке и Крайове, однако о количестве участников акций ничего не сообщается.

Манифестанты требовали отставки правительства под руководством Виорики Дэнчилэ и срочного наказания тех полицейских, по чьей вине на прошлогоднем антиправительственном митинге были травмированы около 300 человек, многие из которых отравились слезоточивым газом.

Правительственное здание охраняли усиленные кордоны полицейских и жандармов, особых инцидентов на митинге зарегистрировано не было.

Как известно, 10 августа минувшего года в румынской столице прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Напомним, во время антиправительственного протеста в столице Румынии пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире, представитель Румынской жандармерии Мариус Милитару.

70 человек из 452, в том числе 11 жандармов, были госпитализированы.

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Румыния отставка правительство митинг

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