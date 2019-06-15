В центре Берлина нашли 100-килограммовую бомбу: были эвакуированы 3000 человек

Бомбу обнаружили на стройплощадке около одного из торговых центров























В Берлине в ночь на субботу обезвредили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

В операции были задействованы сотни полицейских и пожарных.

"Авиационная бомба, оставшаяся со времен Второй мировой войны, успешно обезврежена вблизи Александерплаца, район Митте. По сообщению полиции, детонатор бомбы был успешно взорван в ночь на субботу. Раненых и материального ущерба нет", – говорится в сообщении.

К утру окружение вокруг опасной территории радиусом 300 м сняли. Около трех тысяч человек смогли вернуться домой. Вечером были эвакуированы не только местные жители, но также посетители магазинов и берлинской телебашни, несмотря на то, что она располагается за пределами определенного спасателями периметра. На несколько часов было прервано транспортное сообщение.

Бомбу весом в центнер обнаружили в пятницу на стройплощадке недалеко от торгового центра Alexа.

Напомним, ранее в центре Тернополя нашли бомбу, радиус действия которой достигал 800 метров. Экстренные службы срочно эвакуировали людей. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.

Кроме этого, мы писали, что в рейсовом автобусе "Киев-Измаил" нашли самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство. Взрывоопасную посылку водителю передал на столичном вокзале неизвестный. Багаж должны были забрать по прибытии в Измаил.

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