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В центре Тернополя откопали бомбу: радиус поражения – 800 метров

23 мая, 18:51

Находка пролежала в земле со времен Второй мировой войны


Бомба в центре Тернополя. Радиус поражения – почти километр. Экстренные службы срочно эвакуировали людей. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.

Авиабомбуа ФАБ-50 советского производства случайно откопали строители. Возле Тернопольского областного краеведческого музея бригада копала котлован для новостройки. На глубине несколько метров увидели старую бомбу. Сразу же вызвали спасателей. Полиция взяла территорию под охрану, а само место – оградили. Сегодня утром пиротехники изъяли бомбу из земли и вывезли ее на полигон. Рассказали, что она была почти метровой длины, а разлет осколков боеприпаса мог достигать более 800 метров.

"Были проведены мероприятия по частичной эвакуации населения из зданий находящихся рядом. Взрывоопасный предмет изъят, проведено техническое обследование территории на наличие и дополнительное обнаружение взрывоопасных предметов. Больше выявлено ничего не было ", – рассказывает Сергей Фляк, начальник группы пиротехнических работ.

Сейчас предполагают, что боеприпас пролежал здесь с 1944 года. Тогда именно шли бои за освобождение Тернополя и город был практически полностью разрушен. Боевые снаряды времен второй мировой у нас находили и раньше. Впрочем, столь опасных не было уже несколько лет.

Ранее в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.

Кроме того, в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

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Тег спасатели, Тернополь, бомба, боеприпас

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