В центре Праги мужчина совершил попытку самосожжения

Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция

Фото: из открытых источников.

В центре Праги мужчина совершил попытку самосожжения //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/249/6fb/5c42496fb54ed.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/249/6fb/5c42496fb54ed.jpg 2019-01-18T23:50:28+02:00 Евросоюз Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция

В центре Праги на Вацлавской площади неизвестный 54-летний мужчина, гражданин Чехии, совершил попытку самосожжения. Об этом пишет "Радио Прага".

Сообщается, что мужчина вышел на площадь около трех часов дня, у памятника св. Вацлаву облился горючей жидкостью и поджег на себе одежду.

Как рассказали очевидцы, прохожим удалось потушить огонь, накинув на мужчину одежду, а затем – воспользовавшись огнетушителем из соседнего кафе. Прибывшая на место команда скорой помощи ввела пострадавшего в медикаментозную кому и перевезла его в больницу.

Согласно информации чешского информагентства ЧТК, мужчина получил ожоги 30% кожного покрова.

Инцидент расследует полиция. По предварительным данным, поступок не имел характера общественного протеста.

Ранее в Симферополе во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения. Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег себя, но друге участники акции оперативно потушили загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

А в центре Луцка, на Театральной площади, мужчина попытался совершить самосожжение прямо на концерте, посвященном Дню матери.

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