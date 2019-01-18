В центре Праги мужчина совершил попытку самосожжения
Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция
В центре Праги на Вацлавской площади неизвестный 54-летний мужчина, гражданин Чехии, совершил попытку самосожжения. Об этом пишет "Радио Прага".
Сообщается, что мужчина вышел на площадь около трех часов дня, у памятника св. Вацлаву облился горючей жидкостью и поджег на себе одежду.
Как рассказали очевидцы, прохожим удалось потушить огонь, накинув на мужчину одежду, а затем – воспользовавшись огнетушителем из соседнего кафе. Прибывшая на место команда скорой помощи ввела пострадавшего в медикаментозную кому и перевезла его в больницу.
Согласно информации чешского информагентства ЧТК, мужчина получил ожоги 30% кожного покрова.
Инцидент расследует полиция. По предварительным данным, поступок не имел характера общественного протеста.
Ранее в Симферополе во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения. Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег себя, но друге участники акции оперативно потушили загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
А в центре Луцка, на Театральной площади, мужчина попытался совершить самосожжение прямо на концерте, посвященном Дню матери.
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