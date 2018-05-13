В Чечне нервно отреагировали на сообщение о национальности парижского террориста

В Чечне назвали "камнем в огород" региона акцент на национальности мужчины, который совершил в субботу теракт в Париже. Об этом сообщил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

"Мы работаем и со священнослужителями, и с молодежью, и у нас выработанные методы работы, они очень действенные, – отметил министр. – Я думаю, что (это – ред.) очередной камень в огород Чеченской Республики, тут удивляться нечему. Российское государство давным-давно предложило Европе реальное сотрудничество по борьбе с терроризмом, к чему пока, скажем так, западные партнеры относятся спустя рукава. Они не знают, каким образом противостоять тем, кто давит людей грузовиками, режет ножами или топорами", – заявил он.

По его словам, терроризм не имеет национальность или религию, поэтому недопустимо освещать теракты сквозь призму национальной или конфессиональной принадлежности преступника.

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Правоохранители задержали его родителей. В настоящее время они находятся под арестом. Их допрашивают сотрудники полиции.