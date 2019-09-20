Фото: idnes.cz

В Чехии разоблачили двух работников из Украины, которые незаконного регулировали движение транспорта на отремонтированной дороге в районе Градец-Кралове.

Об этом сообщает IDNES.cz.

На двух регулировщиков пожаловались водители. По их словам, работники в специальных желтых жилетах не понимали чешский язык и не могли ничего объяснить.

Проверка сотрудниками таможни обнаружила, что 24-летний мужчина и 23-летняя женщина приехали из Украины и работали в Чехии нелегально.

Реклама

"В ходе проверки сотрудники таможни выяснили, что эти люди не имеют действующего разрешения на работу, выданного чешскими властями", — сказал представитель таможни региона.

Против украинцев намерены открыть административное дело. Им грозит выдворение из Чехии.

Чешской компании, которая наняла украинцев для регулирования дорожного движения, грозит штраф в размере до 10 млн чешских крон (почти $43 тыс.).

Ранее сообщалось, что Чехия скорректировала квоты на прием иностранных работников для отдельных стран. Кроме того, власти страны сократили количество видов программ для работников-иностранцев – с шести до трех.

Напомним, по данным Министерства социальной политики Украины, за границей работают около 3,2 млн украинцев. Больше всего украинских заробитчан находятся в Польше, России и Германии.

При этом около 20% украинцев, которые успели долгосрочно поработать за границей, решили больше никогда туда не возвращаться:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама